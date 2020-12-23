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23 декабря 2020, 21:27 62

Шестнадцатый завод "Укрспирта" приватизировали за 82 миллиона

23 декабря 2020, 21:27 62
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Фото: flickr
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Фонд государственного имущества во время приватизационного аукциона, который состоялся 23 декабря, продал Кобиловолоцкое место ведения деятельности и хранения спирта в 81,75 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества, передает RegioNews.

Известно, что в торгах по приватизации спиртзавода, расположенного в Тернопольской области, принимали участие 5 компаний.

Они увеличили цену более чем в три раза от стартовой - с 25,9 млн грн до 81,75 млн грн.

Напомним, 18 декабря на аукционе продали за рекордную сумму пятнадцятый завод "Укрспирта".

Укрспирт Фонд госимущества приватизация Завод бюджет спиртзавод
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