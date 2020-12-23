Шестнадцатый завод "Укрспирта" приватизировали за 82 миллиона
От продажи спиртных активов в бюджет поступило уже более миллиарда гривен
От продажи спиртных активов в бюджет поступило уже более миллиарда гривен
Фонд государственного имущества во время приватизационного аукциона, который состоялся 23 декабря, продал Кобиловолоцкое место ведения деятельности и хранения спирта в 81,75 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества, передает RegioNews.
Известно, что в торгах по приватизации спиртзавода, расположенного в Тернопольской области, принимали участие 5 компаний.
Они увеличили цену более чем в три раза от стартовой - с 25,9 млн грн до 81,75 млн грн.
Напомним, 18 декабря на аукционе продали за рекордную сумму пятнадцятый завод "Укрспирта".
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