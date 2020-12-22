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22 грудня 2020, 19:55 117

Попри зупинку повноважень голови, Хмельницька облрада збереться на сесію

22 грудня 2020, 19:55 117
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Розпорядження про скликання сесії підписав заступник голови облради
Розпорядження про скликання сесії підписав заступник голови облради
Фото з відкритих джерел
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Перший заступник Лабазюк скликав на 24 грудня позачергову сесію, на якій планують затвердити бюджет-2021.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Хмельницької облради.

Перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук скликав на 24 грудня позачергову сесію. Розпорядження про це опубліковано на офіційному сайті облради.

На розгляд обранців виносяться питання про ухвалення трьох програм (розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Хмельницької обласної ради на 2021 рік; централізованого забезпечення медичних закладів медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2021 – 2023 роки; соціального захисту населення на 2021-2025 роки), обласного бюджету на 2021 рік.

Крім цього, депутати мають намір направити звернення до прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки України.

Як повідомлялося раніше, 14 грудня новообрана голова Хмельницької облради призупинила виконання повноважень.

бюджет Хмельницька область облрада сесія
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