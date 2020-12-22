У четвер Харківська облрада розгляне бюджет області на 2021 рік

Голова обласної ради скликає позачергову сесію

Голова обласної ради скликає позачергову сесію

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Харківської облради.

За повідомленням облради, депутати планують затвердити та внести зміни до низки обласних та регіональних програм; продовжити або припинити договори з директорами низки комунальних закладів освіти, культури і медицини; внести зміни у рішення про утворення постійних комісій облади від 11 грудня і затвердити нове положення про постійні комісії; затвердити регламент облради та розглянути депутатські запити.

Серед іншого, у порядку денному майбутньої сесії – питання "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік" та "Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головою Харківської облради став представник "Слуги народу” Артур Товмасян, і в нього 4 заступники, три з яких – від Блоку Кернеса.