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22 грудня 2020, 19:53 6

Львівська обласна рада ухвалила бюджет на 2021 рік - що відомо

22 грудня 2020, 19:53 6
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Депутати передбачили виплати медикам із резерву обласного бюджету
Депутати передбачили виплати медикам із резерву обласного бюджету
Фото: suspilne
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Сьогодні, 22 грудня Львівська обласна рада прийняла бюджет області на наступний 2021 рік.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

За основний фінансовий документ області проголосував 71 депутат.

Прогнозований обсяг бюджету Львівщини становить 5 млрд 134 млн. грн. Передбачається, що у структурі доходів 61% будуть становити податки та збори, 39% - дотації та субвенції.

Ми уникли пропозицій і в тому числі рекомендацій Міністерства фінансів. Вони рекомендували закласти нам відсоток податку на доходи фізичних осіб на рівні 26% від усього бюджету. Якщо вам відомо, ми заклали на рівні 16,5% і вважаємо цю цифру ризикованою", — розповів журналістам голова бюджетної комісії Володимир Квурт.

Депутати обласної ради також передбачили виплати медикам із резерву обласного бюджету, які працюють із хворими на COVID-19, вони отримають подвійний оклад.

Львівська облрада прийняла бюджет 2021

Також депутати заклали фінансування 12 цільових програм у області, зокрема, програми підвищення енергоефективності на 2021 – 2023 роки, програми сприяння розвитку інформаційного простору, цивільного захисту, охорони навколишнього природного середовища, програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, а також європейської інтеграції.

В перші місяці 2021 року облрада планує затвердити ще близько 10 нових цільових програм регіону.

Нагадаємо, у четвер Харківська облрада розгляне бюджет області на 2021 рік.

Львівщина облрада депутати бюджет финансирование
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