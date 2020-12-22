Львівська обласна рада ухвалила бюджет на 2021 рік - що відомо

Депутати передбачили виплати медикам із резерву обласного бюджету

Депутати передбачили виплати медикам із резерву обласного бюджету

Фото: suspilne

Сьогодні, 22 грудня Львівська обласна рада прийняла бюджет області на наступний 2021 рік.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

За основний фінансовий документ області проголосував 71 депутат.

Прогнозований обсяг бюджету Львівщини становить 5 млрд 134 млн. грн. Передбачається, що у структурі доходів 61% будуть становити податки та збори, 39% - дотації та субвенції.

Ми уникли пропозицій і в тому числі рекомендацій Міністерства фінансів. Вони рекомендували закласти нам відсоток податку на доходи фізичних осіб на рівні 26% від усього бюджету. Якщо вам відомо, ми заклали на рівні 16,5% і вважаємо цю цифру ризикованою", — розповів журналістам голова бюджетної комісії Володимир Квурт.

Депутати обласної ради також передбачили виплати медикам із резерву обласного бюджету, які працюють із хворими на COVID-19, вони отримають подвійний оклад.

Також депутати заклали фінансування 12 цільових програм у області, зокрема, програми підвищення енергоефективності на 2021 – 2023 роки, програми сприяння розвитку інформаційного простору, цивільного захисту, охорони навколишнього природного середовища, програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, а також європейської інтеграції.

В перші місяці 2021 року облрада планує затвердити ще близько 10 нових цільових програм регіону.

Нагадаємо, у четвер Харківська облрада розгляне бюджет області на 2021 рік.