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18 декабря 2020, 18:53 292

Черниговщина заявляет о катастрофе с питьевой водой

18 декабря 2020, 18:53 292
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Облсовет планирует срочно разработать областную программу и ищет финансирование
Облсовет планирует срочно разработать областную программу и ищет финансирование
Фото из открытых источников
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Черниговская областная рада планирует срочно приступить к разработке областной программы обеспечения жителей области качественной питьевой водой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговский облсовет.

Заместитель председателя Черниговского облсовета Дмитрий Блауш утверждает, что качество питьевой воды, особенно в сельской местности, ухудшается с каждым годом. В результате климатических изменений, ненадлежащего обращения со сточными водами и других факторов снижается общий уровень воды, мелеют водоемы пересыхают и колодцы.

В то же время, выполнение мероприятий государственной программы "Питьевая вода Украины на 2006-2020 годы" приостановлено из-за отсутствия финансирования, а областной комплексной программы нет вообще.

Учитывая масштабность критической ситуации, для решения проблемы обеспечения людей питьевой водой нужен системный подход с привлечением народных депутатов Украины, представителей местных советов, руководителей вновь созданных общин и обязательным учетом данных геодезии и статистики.

Профильному Департамента ОГА поручено срочно приступить к процессу подготовки и разработки областной программы обеспечения жителей области питьевой водой. Реализация этого возможна по принципу софинансирования из разных источников, поэтому по итогам совещания будут направлены письма местным советам и территориальным общинам с призывами присоединяться к инициативе.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" определилась с кандидатом на главу Черниговского облсовета.

Черниговская область облсовет экология Программа вода
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