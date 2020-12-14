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14 грудня 2020, 20:28 13

У "Слузі народу” не впевнені в наявності голосів за Бюджет-2021

14 грудня 2020, 20:28 13
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Сумніваються, що обійдуться без підтримки інших депутатських груп
Сумніваються, що обійдуться без підтримки інших депутатських груп
Фото з відкритих джерел
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Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Качура сумнівається, що без підтримки інших депутатських груп вистачить голосів для затвердження Бюджету на 2021 рік.

Про це, за інформацією УНН, політик заявив під час брифінгу за підсумками засідання фракції "Слуга народу”, передає RegioNews.

У "Слузі народу" кажуть, що "багато колег коливаються".

"Я тут з обережністю говорив, що їх немає. Чи це буде без підтримки якихось депутатських груп і фракцій — я не знаю. Бачу, що багато колег коливаються. Наприклад, "Суспільне Телебачення” воно фінансується на 2,2 мільярда. І цей список можна продовжити. Можливо, нам треба прибрати другорядні речі й направити це (кошти — ред.) на медицину?” - заявив Олександр Качура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Качура заявляв, що у "Слузі народу" готові підтримати проєкт держбюджету від МОЗ.

Слуга народа бюджет нардепи голосування Олександр Качура
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