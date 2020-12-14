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14 грудня 2020, 10:51 77

У "Слузі народу" готові підтримати проєкт держбюджету від МОЗ - Качура

14 грудня 2020, 10:51 77
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Держбюджет-2021 може бути прийнято на позачерговій сесії Ради
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Качура заявив, що у фракції готові підтримати проєкт держбюджету від МОЗ, який передбачає майже дворазове збільшення витрат на медицину.

Про це передає RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Будівництво доріг є важливим напрямком, але по них не буде кому їздити в разі колапсу в медичній системі", - вважає депутат.

Він зазначив, що підтримає ініціативи Максима Степанова, який просить виділити на охорону здоров'я 296 млрд гривень замість 159 млрд, які закладені у чинному проєкті держбюджету.

За словами Качури, багато його колег також дотримуються аналогічної точки зору.

"В ЄС анестезіолог отримує 200 євро за годину роботи, а в нас стільки за місяць", - заявив нардеп, зазначивши загрозу масового виїзду фахівців за кордон.

Він додав, що головний фінансовий документ країни може бути прийнято на позачерговій сесії Ради.

Раніше повідомлялося, що Степанов вважає, бюджет медичної галузі на наступний рік неприпустимо малим.

финансирование зарплати Слуга народа медицина Олександр Качура
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