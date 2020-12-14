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14 декабря 2020, 20:28 7

В "Слуге народа” не уверены в наличии голосов за Бюджет-2021

14 декабря 2020, 20:28 7
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Сомневаются, что обойдутся без поддержки других депутатских групп
Сомневаются, что обойдутся без поддержки других депутатских групп
Фото из открытых источников
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Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Александр Качура сомневается, что без поддержки других депутатских групп хватит голосов для утверждения Бюджета на 2021 год.

Об этом, по информации УНН, политик заявил во время брифинга по итогам заседания фракции "Слуга народа”, передает RegioNews.

В "Слуге народа" говорят, что "многие коллеги колеблются".

Я здесь с осторожностью говорил, что их нет. Будет ли это без поддержки каких-либо депутатских групп и фракций — я не знаю. Вижу, что многие коллеги колеблются. Например, "Суспильне Телевидение” оно финансируется на 2,2 миллиарда. И этот список можно продолжить. Возможно, нам надо убрать второстепенные вещи и направить это (средства — ред.) на медицину?” - заявил Александр Качура.

Напомним, ранее сообщалось, что Качура заявлял, что в "Слуге народа" готовы поддержать проект госбюджета от Минздрава.

Слуга народа бюджет нардепы голосование Александр Качура
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