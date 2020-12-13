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13 грудня 2020, 17:45 14

Херсонський державний завод "Палада" побудував плавучий причал для катерів ВМС України.

13 грудня 2020, 17:45 14
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Наразі причал прямує до порту "Південний" на Одещині
Наразі причал прямує до порту "Південний" на Одещині
Фото: скріншот з відео Міноборони
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Перше замовлення за роки Незалежності виконав херсонський завод «Палада» для Міноборони – плавучий причал для катерів ВІйськово-морських сил України.

Про це повідомили на сторінці Міністерства оборони України в Facebook, передає RegioNews.

Плавучий причал для катерів ВМС України прямує до порту "Південний"! Міноборони замовило – завод "Палада" побудував, - написали в Міноборони.

Додається, що сума контракту від Міноборони - 23,5 млн грн. Довжина причалу з надміцного бетону – 57 метрів. Замовлення Міноборони для заводу "Паллада - перше за роки Незалежності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінінфраструктури хоче передати в концесію всі українські порти.

Міноборони порт Херсон ВМС України Одеська область
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