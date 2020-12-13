Херсонський державний завод "Палада" побудував плавучий причал для катерів ВМС України.
Наразі причал прямує до порту "Південний" на Одещині
Наразі причал прямує до порту "Південний" на Одещині
Перше замовлення за роки Незалежності виконав херсонський завод «Палада» для Міноборони – плавучий причал для катерів ВІйськово-морських сил України.
Про це повідомили на сторінці Міністерства оборони України в Facebook, передає RegioNews.
Плавучий причал для катерів ВМС України прямує до порту "Південний"! Міноборони замовило – завод "Палада" побудував, - написали в Міноборони.
Додається, що сума контракту від Міноборони - 23,5 млн грн. Довжина причалу з надміцного бетону – 57 метрів. Замовлення Міноборони для заводу "Паллада - перше за роки Незалежності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінінфраструктури хоче передати в концесію всі українські порти.
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