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08 грудня 2020, 18:38 6

Українські військові торгували зброєю із зони ООС: їм загрожує до 7 років в'язниці

08 грудня 2020, 18:38 6
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Поліція в рамках спецоперації затримала українських військових, які торгували зброєю із зони ООС
Поліція в рамках спецоперації затримала українських військових, які торгували зброєю із зони ООС
Фото: Нацполіція
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Оперативники Національної поліції за торгівлю зброєю затримали групу військовослужбовців ЗСУ, які проходять службу в Одеській і Донецькій областях.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції.

Зазначається, що військові налагодили продаж зброї, боєприпасів і постачання із зони проведення ООС. Зараз затримали організатора та ще одного учасника.

"Влітку оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю НПУ отримали інформацію про те, що деякі військовослужбовці налагодили продаж вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів на території Одеської та Донецької областей", - йдеться у повідомленні.

Додається, що для викриття осіб, причетних до розкрадання і незаконного збуту зброї, поліцейським знадобилося шість місяців. За цей час правоохоронці встановили організаторів і учасників угруповання, місця знаходження криївок зброї і задокументували збут автомата Калашникова, пістолета Макарова, тротилових і димових шашок, підствольного гранатомета, гранат Ф-1 і РГД-5 та запали до них, бронежилетів і боєприпасів різного калібру. Загалом проведено оперативні закупівлі вогнепальної зброї та боєприпасів на майже $15 000.

Обшуки провели одночасно в будинках і автомобілях фігурантів на території Одеської та Донецької областей. Зловмисникам загрожує до 7 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки військових ЗСУ вважаються зниклими безвісти на Донбасі.

поліція Україна Донецька область Одеська область кримінал
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