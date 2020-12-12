Мінінфраструктури хоче передати в концесію всі українські порти

Такий план міністерства на найближчих чотири роки

Такий план міністерства на найближчих чотири роки

Порт "Чорноморськ", фото: Мінінфраструктури

У Міністерстві інфраструктури України планують протягом чотирьох років передати в концесію або приватну власність всі порти держави.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Наша мета на найближчі 4 роки - передати в концесію або в приватну власність всі порти", - зазначив Криклій.

За його словами, зараз відомство готує до концесії залізнично-поромний комплекс, перший і контейнерний термінали порту "Чорноморськ" і пасажирський комплекс в порту Одеси. Крім цього, у подальших планах міністерства концесія морських торговельних портів в Бердянську та Ізмаїлі.

Також Мінінфраструктури готує до приватизації портів в Білгород-Дністровському, Усть-Дунайському та Скадовську.

Криклій підкреслив, що концесія або приватизація передбачають не тільки розвиток конкретного порту, але і навколишньої інфраструктури, зокрема залізничної та дорожньої.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури планує передати в концесію сім залізничних вокзалів, для цього вже підготували всі необхідні документи.