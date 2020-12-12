10:15  12 грудня
В Україні додалося ще майже 13 тисяч нових хворих на Covid-19
16:28  12 грудня
COVAX схвалила запит України на отримання безкоштовної вакцини від коронавірусу
18:15  12 грудня
На Донбасі окупанти тричі обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2020, 15:59 5

Мінінфраструктури хоче передати в концесію всі українські порти

12 грудня 2020, 15:59 5
Читайте также на русском языке
Такий план міністерства на найближчих чотири роки
Такий план міністерства на найближчих чотири роки
Порт "Чорноморськ", фото: Мінінфраструктури
Читайте также
на русском языке

У Міністерстві інфраструктури України планують протягом чотирьох років передати в концесію або приватну власність всі порти держави.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Наша мета на найближчі 4 роки - передати в концесію або в приватну власність всі порти", - зазначив Криклій.

За його словами, зараз відомство готує до концесії залізнично-поромний комплекс, перший і контейнерний термінали порту "Чорноморськ" і пасажирський комплекс в порту Одеси. Крім цього, у подальших планах міністерства концесія морських торговельних портів в Бердянську та Ізмаїлі.

Також Мінінфраструктури готує до приватизації портів в Білгород-Дністровському, Усть-Дунайському та Скадовську.

Криклій підкреслив, що концесія або приватизація передбачають не тільки розвиток конкретного порту, але і навколишньої інфраструктури, зокрема залізничної та дорожньої.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури планує передати в концесію сім залізничних вокзалів, для цього вже підготували всі необхідні документи.

порт Чорноморськ порт порт Скадовськ Мінінфраструктури концесия
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Директору порту "Чорноморськ”, якого спіймали на хабарі, загрожує до 12 років
11 грудня 2020, 19:23
НАБУ затримало керівника порту "Чорноморськ” під час отримання хабара $250 тис
10 грудня 2020, 19:19
Після брехні з Ковід-тестом міністр Криклій має піти у відставку – Скічко
23 листопада 2020, 20:58
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Воскресити ДАБІ: Чернишов хоче взяти Зеленського змором і згорнути його реформу
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Львівську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »