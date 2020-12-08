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08 грудня 2020, 20:55 37

Повітряне командування "Схід" очолив генерал-майор Теребуха

08 грудня 2020, 20:55 37
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Нового командувача сьогодні представили особовому складу в Дніпрі
Нового командувача сьогодні представили особовому складу в Дніпрі
Фото з сайту Міноборони
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Сьогодні в Дніпрі особовому складу повітряного командування «Схід» представили нового командувача — генерал-майора Івана Теребуху.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на службу зв’язків з громадськістю повітряного командування "Схід".

Генерал-майора Івана Теребуху представили Сьогодні в Дніпрі особовому складу повітряного командування "Схід" як нового командувача.

Генерал-майор Олег Струцінський, який понад три роки успішно очолював військовий колектив, попрощався з Бойовим Прапором військової частини. Начальник штабу — заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант В’ячеслав Шамко від імені керівництва Повітряних Сил подякував йому.

Струцінський призначений командувачем підготовки Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Разумков заявив про можливе зменшення фінансування української армії.

призначення Міноборони Дніпро Збройні сили України
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