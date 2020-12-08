Повітряне командування "Схід" очолив генерал-майор Теребуха
Сьогодні в Дніпрі особовому складу повітряного командування «Схід» представили нового командувача — генерал-майора Івана Теребуху.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на службу зв’язків з громадськістю повітряного командування "Схід".
Генерал-майора Івана Теребуху представили Сьогодні в Дніпрі особовому складу повітряного командування "Схід" як нового командувача.
Генерал-майор Олег Струцінський, який понад три роки успішно очолював військовий колектив, попрощався з Бойовим Прапором військової частини. Начальник штабу — заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант В’ячеслав Шамко від імені керівництва Повітряних Сил подякував йому.
Струцінський призначений командувачем підготовки Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
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