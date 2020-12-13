Херсонский государственный завод "Паллада" построил плавучий причал для катеров ВМС Украины.

Сейчас причал направляется к порту "Южный" в Одесской области

Сейчас причал направляется к порту "Южный" в Одесской области

Фото: скриншот из видео Минобороны

Первый заказ за годы Независимости выполнил херсонский завод «Паллада» для Минобороны – плавучий причал для катеров Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщили на странице Министерства обороны Украины в Facebook, передает RegioNews. Плавучий причал для катеров ВМС Украины направляется к порту "Южный"! Минобороны заказало – завод "Паллада" построил, - написали в Минобороны. Добавляется, что сумма контракта от Минобороны - 23,5 млн грн. Длина причала из сверхпрочного бетона – 57 метров. Заказ Минобороны для завода "Паллада - первое за годы Независимости. Напомним, ранее сообщалось, что Мининфраструктуры хочет передать в концессию все украинские порты.

.