Херсонский государственный завод "Паллада" построил плавучий причал для катеров ВМС Украины.
Сейчас причал направляется к порту "Южный" в Одесской области
Сейчас причал направляется к порту "Южный" в Одесской области
Первый заказ за годы Независимости выполнил херсонский завод «Паллада» для Минобороны – плавучий причал для катеров Военно-морских сил Украины.
Об этом сообщили на странице Министерства обороны Украины в Facebook, передает RegioNews.
Плавучий причал для катеров ВМС Украины направляется к порту "Южный"! Минобороны заказало – завод "Паллада" построил, - написали в Минобороны.
Добавляется, что сумма контракта от Минобороны - 23,5 млн грн. Длина причала из сверхпрочного бетона – 57 метров. Заказ Минобороны для завода "Паллада - первое за годы Независимости.
Напомним, ранее сообщалось, что Мининфраструктуры хочет передать в концессию все украинские порты.
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