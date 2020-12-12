Мининфраструктуры хочет передать в концессию все украинские порты

Таков план министерства на ближайших четыре года

Таков план министерства на ближайших четыре года

Порт "Черноморск", фото: Мининфраструктуры

В Министерстве инфраструктуры Украины планируют в течение четырех лет передать в концессию или частную собственность все порты государства.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий на первой ежегодной международной конференции, организованной UkraineInvest, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Наша цель на ближайшие 4 года - передать в концессию или в частную собственность все порты", - отметил Криклий.

По его словам, сейчас ведомство готовит к концессии железнодорожно-паромный комплекс, первый и контейнерный терминалы порта "Черноморск" и пассажирский комплекс в порту Одессы. Кроме этого, в дальнейших планах министерства концессия морских торговых портов в Бердянске и Измаиле.

Также Мининфраструктуры готовит к приватизации порты в Белгород-Днестровском, Усть-Дунайском и Скадовске.

Криклий подчеркнул, что концессия или приватизация предусматривают не только развитие конкретного порта, но и окружающей инфраструктуры, в частности железнодорожной и дорожной.

Напомним, Министерство инфраструктуры планирует передать в концессию семь железнодорожных вокзалов, для этого уже подготовили все необходимые документы.