10:51  09 декабря
Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги
16:44  09 декабря
Карантин в Украине продлили до весны
11:36  09 декабря
Комитет Рады рассмотрит госбюджет-2021 на следующей неделе
UA | RU
UA | RU
09 декабря 2020, 17:20 5

Транспорт во время локдауна будет работать, но с определенными ограничениями

09 декабря 2020, 17:20 5
Читайте також українською мовою
Работу транспорта, как это было весной, останавливать не планируют
Работу транспорта, как это было весной, останавливать не планируют
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во время жесткого карантина, который в Украине будет действовать с 8 по 24 января 2021 года, работу общественного транспорта останавливать не будут.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

По его словам, в январе автотранспорт, в частности маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.

Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. В указанный период внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений", - рассказал Криклий.

Метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству. Также в обычном режиме без изменений будут работать операторы почтовой связи.

Министр добавил, что во время заграничных путешествий авиационным транспортом украинцам следует проверять условия въезда/выезда, которые установленные страной, куда направляется пассажир.

Напомним, Правительство установило окончательную дату введения локдауна в Украине, усиленные карантинные мероприятия в Украине будут действовать с 8 до 24 января.

транспорт карантин коронавирус Владислав Криклий инфраструктура локдаун метро
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Предприниматели получат компенсации из-за усиления карантина до конца года, - Шмыгаль
09 декабря 2020, 16:45
Карантин в Украине продлили до весны
09 декабря 2020, 16:44
Правительство установило окончательную дату введения локдауна в Украине
09 декабря 2020, 16:10
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
"Си Си" Кернес и поиск ответственного. Во что превратился харьковский политикум
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Николаевский облсовет
Все публикации »
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »