Транспорт во время локдауна будет работать, но с определенными ограничениями

Работу транспорта, как это было весной, останавливать не планируют

Работу транспорта, как это было весной, останавливать не планируют

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Во время жесткого карантина, который в Украине будет действовать с 8 по 24 января 2021 года, работу общественного транспорта останавливать не будут.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

По его словам, в январе автотранспорт, в частности маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.

Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. В указанный период внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений", - рассказал Криклий.

Метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству. Также в обычном режиме без изменений будут работать операторы почтовой связи.

Министр добавил, что во время заграничных путешествий авиационным транспортом украинцам следует проверять условия въезда/выезда, которые установленные страной, куда направляется пассажир.

Напомним, Правительство установило окончательную дату введения локдауна в Украине, усиленные карантинные мероприятия в Украине будут действовать с 8 до 24 января.