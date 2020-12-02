На Буковині митники спіймали контрабандиста з бурштином на 220 тис. грн

Вага вантажу – 11 кг

Вага вантажу – 11 кг

Фото Буковинської митниці Держмитслужби

Співробітники Буковинської митниці Держмитслужби, СБУ та прикордонного загону припинили спробу незаконного переміщення через митний кордон України каміння природного походження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Буковинську митницю Держмитслужби.

У пункті пропуску "Порубне-Сірет" співробітники Буковинської митниці Держмитслужби у взаємодії з представниками УСБ України та Чернівецького прикордонного загону припинили спробу незаконного переміщення через митний кордон України каміння природного походження (в т.ч. і оброблене), ймовірно бурштину.

Щойно в пункті пропуску "Порубне-Сірет" співробітники #Буковинської_митниці_Держмитслужби у взаємодії з... Posted by Буковинська митниця Держмитслужби on Wednesday, December 2, 2020

Вироби з "сонячного каміння" вагою 11 кг (попередня вартість 220 тисяч гривень) намагався перемістити через митний кордон громадянин України.

Наразі проводиться огляд транспортного засобу, виїмка прихованих товарів, вживаються заходи щодо фіксації порушення митних правил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області затримали митника за контрабанду бурштину в Молдову.