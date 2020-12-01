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01 грудня 2020, 14:13 333

Головного інспектора митного посту "Яворів" затримали за систематичні хабарі

01 грудня 2020, 14:13 333
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Перевіряється причетність керівної ланки митного посту до корупційної діяльності
Перевіряється причетність керівної ланки митного посту до корупційної діяльності
Фото: СБУ
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У Львові правоохоронці затримали головного державного інспектора митного посту "Яворів" Галицької митниці за систематичне отримання неправомірної вигоди від водіїв.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Посадовець організував корупційний механізм під час митного оформлення авто. За фіксовану суму коштів зловмисник забезпечував безперешкодний пропуск транспортних засобів через митний кордон", - йдеться у повідомленні.

Так, протягом зміни митник отримував неправомірної вигоди від 60 тисяч гривень. На своїй посаді він пропрацював 1,5 місяця, за цей час задокументовано 15 його чергувань.

Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергового хабаря.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Вінницькій області виявили корупційну схему із незаконного переправлення через кордон оптових партій бурштину, до якої причетний один із працівників митниці.

хабар митниця прикордонники авто корупція
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