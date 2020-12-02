На Буковине таможенники пресекли попытку контрабанды янтаря на 220 тыс. грн
Сотрудники Буковинской таможни Гостаможслужбы, СБУ и пограничного отряда прекратили попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины камней природного происхождения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Буковинскую таможню Гостаможслужбы.
В пункте пропуска "Порубное-Сирет" сотрудники Буковинской таможни Гостаможслужбы во взаимодействии с представителями УСБ Украины и Черновицкого пограничного отряда прекратили попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины камней природного происхождения (в т.ч. и обработанных), вероятно янтаря.
Щойно в пункті пропуску "Порубне-Сірет" співробітники #Буковинської_митниці_Держмитслужби у взаємодії з...Posted by Буковинська митниця Держмитслужби on Wednesday, December 2, 2020
Изделия из "солнечного камня" весом 11 кг (предварительная стоимость 220 тысяч гривен) пытался переместить через таможенную границу гражданин Украины.
В настоящее время проводится осмотр транспортного средства, выемка скрытых товаров, принимаются меры по фиксации нарушения таможенных правил.
Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области задержали таможенника за контрабанду янтаря в Молдову.