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02 декабря 2020, 12:44 286

На Буковине таможенники пресекли попытку контрабанды янтаря на 220 тыс. грн

02 декабря 2020, 12:44 286
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Вес перевозимого груза – 11 кг
Вес перевозимого груза – 11 кг
Фото Буковинской таможни Гостаможслужбы
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Сотрудники Буковинской таможни Гостаможслужбы, СБУ и пограничного отряда прекратили попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины камней природного происхождения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Буковинскую таможню Гостаможслужбы.

В пункте пропуска "Порубное-Сирет" сотрудники Буковинской таможни Гостаможслужбы во взаимодействии с представителями УСБ Украины и Черновицкого пограничного отряда прекратили попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины камней природного происхождения (в т.ч. и обработанных), вероятно янтаря.

Щойно в пункті пропуску "Порубне-Сірет" співробітники #Буковинської_митниці_Держмитслужби у взаємодії з...

Posted by Буковинська митниця Держмитслужби on Wednesday, December 2, 2020

Изделия из "солнечного камня" весом 11 кг (предварительная стоимость 220 тысяч гривен) пытался переместить через таможенную границу гражданин Украины.

В настоящее время проводится осмотр транспортного средства, выемка скрытых товаров, принимаются меры по фиксации нарушения таможенных правил.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области задержали таможенника за контрабанду янтаря в Молдову.

таможня Черновицкая область янтарь контрабанда СБУ
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