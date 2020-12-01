Предприниматели разблокировали выезды из Кабмина
Но остаются ночевать под Радой
Но остаются ночевать под Радой
Участники акции протеста ФОПов, которая продолжается под стенами Верховной Рады с утра, разблокировали выезды из здания Кабинета министров.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Страна.юа.
Сообщается, что автомобильное движение по улицам Крещатик и Шелковичная снова открыто.
Сейчас на площади перед Верховной Радой остается около 200 человек, которые планируют провести здесь всю ночь, чтобы продолжить протест завтрашним утром.
Как сообщалось ранее, под Радой произошли столкновения между предпринимателями и полицией.
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