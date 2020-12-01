Рада "завернула" законопроект Зеленського про "інвестиційні няні"

Документ направили на повторне друге читання

Документ направили на повторне друге читання

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

У другому читанні за нього проголосували лише 40 парламентаріїв, а направлення на доопрацювання підтримали 245 нардепів.

Закон передбачав підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро і які створюють не менш 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Вони отримають прямий договір з урядом.

Згідно з проєктом, загальний обсяг держпідтримки для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями встановлюють у спеціальному інвестиційному договорі. Він не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестпроєктом.

Нагадаємо, 21 липня парламент схвалив за основу законопроєкт про "інвестиційну няню".