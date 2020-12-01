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01 грудня 2020, 16:02 5

Рада "завернула" законопроект Зеленського про "інвестиційні няні"

01 грудня 2020, 16:02 5
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Документ направили на повторне друге читання
Документ направили на повторне друге читання
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Верховна Рада направила на повторне друге читання законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь". Автор документу - президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

У другому читанні за нього проголосували лише 40 парламентаріїв, а направлення на доопрацювання підтримали 245 нардепів.

Закон передбачав підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро і які створюють не менш 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Вони отримають прямий договір з урядом.

Згідно з проєктом, загальний обсяг держпідтримки для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями встановлюють у спеціальному інвестиційному договорі. Він не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестпроєктом.

Нагадаємо, 21 липня парламент схвалив за основу законопроєкт про "інвестиційну няню".

Україна Верховна Рада президент інвестиції парламент
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