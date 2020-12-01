Рада "завернула" законопроект Зеленського про "інвестиційні няні"
Верховна Рада направила на повторне друге читання законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь". Автор документу - президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
У другому читанні за нього проголосували лише 40 парламентаріїв, а направлення на доопрацювання підтримали 245 нардепів.
Закон передбачав підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро і які створюють не менш 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Вони отримають прямий договір з урядом.
Згідно з проєктом, загальний обсяг держпідтримки для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями встановлюють у спеціальному інвестиційному договорі. Він не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестпроєктом.
Нагадаємо, 21 липня парламент схвалив за основу законопроєкт про "інвестиційну няню".