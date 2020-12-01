Законопроєкт про касові апарати відправили на доопрацювання - Разумков

Рада планує ухвалила його до кінця дня

Рада планує ухвалила його до кінця дня

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету доопрацювати законопроєкт щодо врегулювання питання запровадження РРО для підприємців, щоб Рада могла ухвалити цей законопроєкт вже на засіданні 1 грудня.

Про це спікер повідомив на засіданні Ради за результатами наради з керівниками депутатських фракцій і груп, передає RegioNews.

Я даю доручення профільному комітету невідкладно зібратися та, виходячи з тих законопроєктів, які зареєстровані, розробити додатковий законопроєкт для врегулювання тієї кризи, яку ми, на жаль, з вами спостерігаємо вже не перший день на вулиці, пов'язану з врегулюванням питання ФОПів", - сказав Разумков.

Він додав, що всі необхідні матеріали та попередні домовленості щодо законопроєкту депутатськими фракціями та групами погоджено.

Нагадаємо, сьогодні у Києві під Радою проходить безстрокова акція протесту ФОПів проти фіскалізації. На мітинг прийшли кілька тисяч осіб, вони перекрили вулицю Грушевського.