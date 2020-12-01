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01 декабря 2020, 15:16 647

80 украинских судов заявили о нехватке денег на отправку почты

01 декабря 2020, 15:16 647
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До конца года не хватает почти 285 млн грн на марки
Фото из открытых источников
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80 судов заявили о прекращении отправки уведомлений и документов в 2020 году.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на YouControl.

Еще в начале 2020 года дефицит финансирование потребностей судов составил 831,6 млн грн. В начале лета официальное сообщение о проблемах с обеспечением отправления правосудия вследствие отсутствия надлежащего финансирования судов появилось на сайте Судебной власти Украины.

Недофинансирование судов в 2020 году повлекло ряд проблем: от выплат не в полном объеме заработных плат работникам аппарата, до элементарного ‒ недостатка марок и бумаги. В частности, около 15% украинских судов остановили направление запросов, необходимых для обеспечения рассмотрения дел, судебных повесток, копий судебных и процессуальных решений, другой важной корреспонденции, - говорится в сообщении.

Сейчас в Украине уже реализована подсистема "электронного суда" как одного из сервисов Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Функционал сервиса позволяет участникам судебного процесса подавать и получать все необходимые документы в электронном виде в соответствии с процессуальным законодательством.

Этот сервис призван решить существующую проблему с отправлением судебной корреспонденции, а в будущем ‒ свести бумажный документооборот в судах к минимуму, увеличить эффективность работы системы судопроизводства в целом.

По данным YouControl, в среднем суд за месяц тратит на почтовую корреспонденцию 100 ‒ 120 тыс. грн. За год это около 1 млн 200 тыс. ‒ 1 млн 440 тыс. грн.

Государственная судебная администрация Украины сообщила, что по состоянию на 1 ноября 2020 году дополнительная потребность до конца года в почтовых марках, конвертах и на оплату услуг маркировочных машин составляет 284,9 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада направила на доработку закон о е-коммуникациях, который ветировал Зеленский.

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