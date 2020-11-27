13:46  27 листопада
29 листопада другий тур місцевих виборів відбудеться лише в Чернівцях
18:33  27 листопада
Зеленський призначив головою Харківської ОДА Айну Тимчук: що про неї відомо
18:15  27 листопада
На Донбасі бойовики п’ять разів обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2020, 21:59 161

"Податковий майдан" оголосив свої вимоги

27 листопада 2020, 21:59 161
Читайте также на русском языке
Представники малого бізнесу планують протестну акцію під Верховною радою 1 грудня
Представники малого бізнесу планують протестну акцію під Верховною радою 1 грудня
Фото з Facebook-сторінки "Підприємці України"
Читайте также
на русском языке

Підприємці вимагатимуть термінового розгляду законопроєктів зі змінами до Податкового кодексу, у яких передбачена можливість вільного ведення звітності і поновлення права платників єдиного податку не застосовувати РРО.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку "Підприємці України/#SaveФОП" у Facebook.

Підприємці оприлюднили свої вимоги, серед яких перша - терміново розглянути та ухвалити законопроекти №3993, та №№3853-1(2) (розроблені з урахуванням законопроектів №№2644, 2645).

Окрім цього, вони вимагають утворити при Президентові України постійно діючий консультативно-дорадчий орган, що буде опікуватися розвитком мікропідприємництва в Україні.

Податковий майдан #SaveФОП "ПРАВО на ПРАЦЮ" вимоги: 1. Терміново розглянути та ухвалити законопроекти №3993, та...

Posted by Підприємці України / #SaveФОП on Friday, November 27, 2020

Всі зміни до законодавства, що стосуються умов ведення діяльності мікропідприємництва, повинні вноситись виключно після їх обговорення з представниками мікробізнесу та ґрунтовного прогнозування їхніх наслідків. Головним критерієм реформ в Україні має стати зменшення втручання чиновників у господарську діяльність, - вважають підприємці.

Також підприємці вимагають реформи Державної податкової та Державної митної служб України у відповідності до стандартів ЄС; мораторію на перевірки мікробізнесу до завершення реформи Державної податкової та Державної митної служб; мораторію на усі види перевірок усіма контролюючими органами до моменту зняття карантинних обмежень.

Приймати зважені рішення, стосовно карантину, в умовах ймовірної загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні (COVID-19) та вжити усіх заходів для дотримання конституційних прав та свобод і не допустити обмеження діяльності малого та мікробізнесу, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без виключень, - підсумовують свої вимоги підприємці.

Нагадаємо, 19 листопада ФОПи під Радою вимагали відставки Гетманцева.

карантин Верховна Рада протести законопроєкт підприємці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Раді заявили, що готові розглянути держбюджет-2021 в установлені терміни
27 листопада 2020, 18:59
У Бюджеті-2021 видатки на Верховну Раду зросли на чверть
27 листопада 2020, 17:00
Нові рішення щодо посилення карантину навряд чи ухвалять до наступної середи - Немчінов
27 листопада 2020, 10:28
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
І пан, і не пропав: як чинний мер Ужгорода обламав останню надію "Слуги народу" на Закарпатті
Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку
Всі публікації »
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Олег Саакян
Всі блоги »