"Податковий майдан" оголосив свої вимоги
Підприємці вимагатимуть термінового розгляду законопроєктів зі змінами до Податкового кодексу, у яких передбачена можливість вільного ведення звітності і поновлення права платників єдиного податку не застосовувати РРО.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку "Підприємці України/#SaveФОП" у Facebook.
Підприємці оприлюднили свої вимоги, серед яких перша - терміново розглянути та ухвалити законопроекти №3993, та №№3853-1(2) (розроблені з урахуванням законопроектів №№2644, 2645).
Окрім цього, вони вимагають утворити при Президентові України постійно діючий консультативно-дорадчий орган, що буде опікуватися розвитком мікропідприємництва в Україні.
Податковий майдан #SaveФОП "ПРАВО на ПРАЦЮ" вимоги: 1. Терміново розглянути та ухвалити законопроекти №3993, та...Posted by Підприємці України / #SaveФОП on Friday, November 27, 2020
Всі зміни до законодавства, що стосуються умов ведення діяльності мікропідприємництва, повинні вноситись виключно після їх обговорення з представниками мікробізнесу та ґрунтовного прогнозування їхніх наслідків. Головним критерієм реформ в Україні має стати зменшення втручання чиновників у господарську діяльність, - вважають підприємці.
Також підприємці вимагають реформи Державної податкової та Державної митної служб України у відповідності до стандартів ЄС; мораторію на перевірки мікробізнесу до завершення реформи Державної податкової та Державної митної служб; мораторію на усі види перевірок усіма контролюючими органами до моменту зняття карантинних обмежень.
Приймати зважені рішення, стосовно карантину, в умовах ймовірної загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні (COVID-19) та вжити усіх заходів для дотримання конституційних прав та свобод і не допустити обмеження діяльності малого та мікробізнесу, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без виключень, - підсумовують свої вимоги підприємці.
Нагадаємо, 19 листопада ФОПи під Радою вимагали відставки Гетманцева.