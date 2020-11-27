"Податковий майдан" оголосив свої вимоги

Представники малого бізнесу планують протестну акцію під Верховною радою 1 грудня

Представники малого бізнесу планують протестну акцію під Верховною радою 1 грудня

Фото з Facebook-сторінки "Підприємці України"

Підприємці вимагатимуть термінового розгляду законопроєктів зі змінами до Податкового кодексу, у яких передбачена можливість вільного ведення звітності і поновлення права платників єдиного податку не застосовувати РРО.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку "Підприємці України/#SaveФОП" у Facebook.

Підприємці оприлюднили свої вимоги, серед яких перша - терміново розглянути та ухвалити законопроекти №3993, та №№3853-1(2) (розроблені з урахуванням законопроектів №№2644, 2645).

Окрім цього, вони вимагають утворити при Президентові України постійно діючий консультативно-дорадчий орган, що буде опікуватися розвитком мікропідприємництва в Україні.

Податковий майдан #SaveФОП "ПРАВО на ПРАЦЮ" вимоги: 1. Терміново розглянути та ухвалити законопроекти №3993, та... Posted by Підприємці України / #SaveФОП on Friday, November 27, 2020

Всі зміни до законодавства, що стосуються умов ведення діяльності мікропідприємництва, повинні вноситись виключно після їх обговорення з представниками мікробізнесу та ґрунтовного прогнозування їхніх наслідків. Головним критерієм реформ в Україні має стати зменшення втручання чиновників у господарську діяльність, - вважають підприємці.

Також підприємці вимагають реформи Державної податкової та Державної митної служб України у відповідності до стандартів ЄС; мораторію на перевірки мікробізнесу до завершення реформи Державної податкової та Державної митної служб; мораторію на усі види перевірок усіма контролюючими органами до моменту зняття карантинних обмежень.

Приймати зважені рішення, стосовно карантину, в умовах ймовірної загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні (COVID-19) та вжити усіх заходів для дотримання конституційних прав та свобод і не допустити обмеження діяльності малого та мікробізнесу, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без виключень, - підсумовують свої вимоги підприємці.

Нагадаємо, 19 листопада ФОПи під Радою вимагали відставки Гетманцева.