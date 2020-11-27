У Бюджеті-2021 видатки на Верховну Раду зросли на чверть

Йдеться про 2 529 712,2 тисячі гривень

Йдеться про 2 529 712,2 тисячі гривень

Фото з відкритих джерел

Видатки загального фонду державного бюджету на Апарат Верховної ради в 2021 році складуть 2 529 712,2 тисячі гривень. Це на 24,1% більше, ніж у поточному році (2 038 424,8 тисячі гривень).

Відповідна норма закладена у проєкті державного бюджету до другого читання, який оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Крім того, витрати на Верховну Раду на 247 026,4 тисячі гривень більше, ніж це було передбачено в проєкті держбюджету першого читання у вересні.

Згідно з проєктом, витрати на Секретаріат Кабінету міністрів складуть 1 106 549,3 тисячі гривень. Це на 15,4% більше, ніж у поточному році (959 075,0 тисяч гривень). У порівнянні з першим читанням витрати зросли на 14 208,0 тисяч гривень.

Нагадаємо, що уряд залишив на тому ж рівні зростання витрат на Офіс президента в Бюджеті-2021 - тобто на 40%.