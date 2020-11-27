13:46  27 ноября
29 ноября второй тур местных выборов состоится лишь в Черновцах
18:33  27 ноября
Зеленский назначил председателем Харьковской ОГА Айну Тымчук: что о ней известно
18:15  27 ноября
На Донбассе боевики пять раз обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2020, 21:59 113

"Налоговый майдан" объявил свои требования

27 ноября 2020, 21:59 113
Читайте також українською мовою
Представители малого бизнеса планируют протестную акцию под Верховной радой 1 декабря
Представители малого бизнеса планируют протестную акцию под Верховной радой 1 декабря
Фото с Facebook-страницы "Предприниматели Украины"
Читайте також
українською мовою

Предприниматели требуют срочного рассмотрения законопроектов с изменениями к Налоговому кодексу, в которых предусмотрена возможность свободного ведения отчетности и восстановление права плательщиков единого налога не применять РРО.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу "Предприниматели Украины/#SaveФОП" в Facebook.

Предприниматели обнародовали свои требования, среди которых первое - срочно рассмотреть и принять законопроекты №3993, и №№3853-1(2) (разработаны с учетом законопроектов №№2644, 2645).

Кроме этого, они требуют создать при Президенте Украины постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине.

Податковий майдан #SaveФОП "ПРАВО на ПРАЦЮ" вимоги: 1. Терміново розглянути та ухвалити законопроекти №3993, та...

Posted by Підприємці України / #SaveФОП on Friday, November 27, 2020

Все изменения законодательства, касающиеся условий ведения деятельности микропредпринимательства, должны вноситься исключительно после их обсуждения с представителями микробизнеса и основательного прогнозирования их последствий. Главным критерием реформ в Украине должно стать уменьшение вмешательства чиновников в хозяйственную деятельность, - считают предприниматели.

Также предприниматели требуют реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС; моратория на проверки микробизнеса до завершения реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб; моратория на все виды проверок всеми контролирующими органами до момента снятия карантинных ограничений.

Принимать взвешенные решения, касающиеся карантина, в условиях вероятной угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине (COVID-19) и принять все меры для соблюдения конституционных прав и свобод и не допустить ограничения деятельности малого и микробизнеса, обеспечив равные возможности для всего бизнеса без исключений, - подытоживают свои требования предприниматели.

Напомним, 19 ноября Предприниматели под Радой требовали отставки Гетманцева.

карантин Верховная Рада протесты законопроект предприниматели
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Раде заявили, что готовы рассмотреть госбюджет-2021 в установленные сроки
27 ноября 2020, 18:59
В Бюджете-2021 расходы на Верховную Раду выросли на четверть
27 ноября 2020, 17:00
Новые решения по усилению карантина вряд ли примут до следующей среды - Немчинов
27 ноября 2020, 10:28
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
И пан, и не пропал: как действующий мэр Ужгорода обломал последнюю надежду "Слуги народа" на Закарпатье
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Все блоги »