"Налоговый майдан" объявил свои требования

Представители малого бизнеса планируют протестную акцию под Верховной радой 1 декабря

Представители малого бизнеса планируют протестную акцию под Верховной радой 1 декабря

Фото с Facebook-страницы "Предприниматели Украины"

Предприниматели требуют срочного рассмотрения законопроектов с изменениями к Налоговому кодексу, в которых предусмотрена возможность свободного ведения отчетности и восстановление права плательщиков единого налога не применять РРО.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу "Предприниматели Украины/#SaveФОП" в Facebook.

Предприниматели обнародовали свои требования, среди которых первое - срочно рассмотреть и принять законопроекты №3993, и №№3853-1(2) (разработаны с учетом законопроектов №№2644, 2645).

Кроме этого, они требуют создать при Президенте Украины постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине.

Податковий майдан #SaveФОП "ПРАВО на ПРАЦЮ" вимоги: 1. Терміново розглянути та ухвалити законопроекти №3993, та... Posted by Підприємці України / #SaveФОП on Friday, November 27, 2020

Все изменения законодательства, касающиеся условий ведения деятельности микропредпринимательства, должны вноситься исключительно после их обсуждения с представителями микробизнеса и основательного прогнозирования их последствий. Главным критерием реформ в Украине должно стать уменьшение вмешательства чиновников в хозяйственную деятельность, - считают предприниматели.

Также предприниматели требуют реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС; моратория на проверки микробизнеса до завершения реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб; моратория на все виды проверок всеми контролирующими органами до момента снятия карантинных ограничений.

Принимать взвешенные решения, касающиеся карантина, в условиях вероятной угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине (COVID-19) и принять все меры для соблюдения конституционных прав и свобод и не допустить ограничения деятельности малого и микробизнеса, обеспечив равные возможности для всего бизнеса без исключений, - подытоживают свои требования предприниматели.

Напомним, 19 ноября Предприниматели под Радой требовали отставки Гетманцева.