У Києві під Радою стались сутички на мітингу підприємців

Протестувальники виступають проти введення касових апаратів

Протестувальники виступають проти введення касових апаратів

Фото: РБК-Україна

У центрі Києва під час масштабного протесту підприємців сталися сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Так, представники руху SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. Через це Нацгвардія та Нацполіція намагалась зробити коридор для нардепів, щоб вони могли пройти.

Окрім того, повідомляється, що мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.

Нагадаємо, напередодні у МОЗ порекомендували підприємцям "йти працювати в лікарні" та "перетворювати проблеми в нові можливості". Це викликало бурхливу реакцію користувачів у соцмережах.