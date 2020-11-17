У Києві під Радою стались сутички на мітингу підприємців
Протестувальники виступають проти введення касових апаратів
Протестувальники виступають проти введення касових апаратів
У центрі Києва під час масштабного протесту підприємців сталися сутички з правоохоронцями.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Так, представники руху SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. Через це Нацгвардія та Нацполіція намагалась зробити коридор для нардепів, щоб вони могли пройти.
Окрім того, повідомляється, що мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.
Нагадаємо, напередодні у МОЗ порекомендували підприємцям "йти працювати в лікарні" та "перетворювати проблеми в нові можливості". Це викликало бурхливу реакцію користувачів у соцмережах.
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