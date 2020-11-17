09:26  17 листопада
COVID-19 в Україні: за добу майже 12 тисяч нових випадків
10:20  17 листопада
Скасування "карантину вихідного дня" та відміна РРО: про що говоритимуть у Раді сьогодні (ВІДЕО)
08:11  17 листопада
ООС: бойовики порушили перемир'я поблизу Гнутового
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2020, 09:39 344

У Києві під Радою стались сутички на мітингу підприємців

17 листопада 2020, 09:39 344
Читайте также на русском языке
Протестувальники виступають проти введення касових апаратів
Протестувальники виступають проти введення касових апаратів
Фото: РБК-Україна
Читайте также
на русском языке

У центрі Києва під час масштабного протесту підприємців сталися сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Так, представники руху SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. Через це Нацгвардія та Нацполіція намагалась зробити коридор для нардепів, щоб вони могли пройти.

Окрім того, повідомляється, що мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.

Нагадаємо, напередодні у МОЗ порекомендували підприємцям "йти працювати в лікарні" та "перетворювати проблеми в нові можливості". Це викликало бурхливу реакцію користувачів у соцмережах.

карантин протест митинг Верховна Рада підприємці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Кіровоградську облраду
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Всі публікації »
Віктор Балога
Ігор Попов
Віктор Таран
Всі блоги »