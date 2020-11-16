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16 ноября 2020, 18:37

В Окружном админсуде Киева - три иска об отмене "карантина выходного дня”

16 ноября 2020, 18:37
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Судятся три львовские заведения культуры
Фото из открытых источников
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К ОАСК с исками об отмене "карантина выходного дня» обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр им. Леси Украинки, Львовский киноцентр. Ответчиком в каждом из исков указан Кабмин.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу суда.

К ОАСК с исками об отмене "карантина выходного дня" обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр. Ответчиком в каждом из исков указан Кабинет министров Украины.

Истцы просят суд отменить установленные Правительством дополнительные карантинные ограничения в период с 00:00 мин. субботы до 00:00 мин. понедельника на территории Украины с 14 по 30 ноября 2020 года. В частности, речь идет об оспаривании п.15 постановления Кабинета Министров Украины № 641 от 22.07.2020 "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в редакции от 11.11.2020, — говорится в сообщении.

Сообщается, что, по мнению истцов, установленные ограничения негативно повлияют на деятельность учреждений культуры и приведут к потерям около 50% их доходов за выходные дни.

В настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по административному делу, — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент заявлял, что Окружной админсуд Киева также нужно "перезагрузить".

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