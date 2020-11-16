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У поліції відзвітували про порушення карантину вихідного дня: що відомо
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16 листопада 2020, 13:09 12

У поліції відзвітували про порушення карантину вихідного дня: що відомо

16 листопада 2020, 13:09 12
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В Україні закрили 1,5 тисячі закладів торгівлі, десятки нічних клубів та спортзалів
В Україні закрили 1,5 тисячі закладів торгівлі, десятки нічних клубів та спортзалів
Фото: Нацполіція
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Голова Національної поліції Ігор Клименко розповів, що найбільше порушень карантину вихідного дня поліцейські зафіксували в тих регіонах, де місцева влада відмовлялася виконувати відповідне рішення уряду, багато порушників також було в столиці та Київській області.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МВС.

Загалом поліція за суботу-неділю закрила майже 2400 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч постанові Кабміну. Серед них більше 1,5 тисячі закладів торгівлі, майже 800 закладів харчування, близько 30 нічних клубів та 20 спортзалів", – зазначив Клименко.

За його словами, було складено майже 2000 адмінпротоколів за порушення карантину на відповідальних осіб, розпочато 9 кримінальних проваджень.

Клименко підкреслив, найбільше порушень карантину вихідного дня поліцейські зафіксували в тих регіонах, де представники місцевої влади офіційно заявили, що відмовляються виконувати рішення Кабміну. Це – Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська, Одеська області. Крім того, також багато порушників виявили в столиці та на Київщині.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

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