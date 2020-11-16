Під Верховною радою мітингують підприємці

Протестувальники називають свою акцію "новим податковим майданом"

Протестувальники називають свою акцію "новим податковим майданом"

Фото з Facebook-сторінки Ксенії Ляпіної

У Києві відбувається акція протесту під стінами парламенту. Близько 100 підприємців вимагають не вводити карантинні обмеження і прийняти законопроєкти для спрощеної системи оподаткування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-публікацію в групі "Підприємці України/SaveФОП".

У Києві підприємці вийшли на новий "податковий майдан". Під стінами Верховної ради близько 100 підприємців вимагають не вводити карантинні обмеження і прийняти законопроєкти для спрощеної системи оподаткування.

Протести вони планують і на завтра. Адже сьогодні, 16 листопада, Верховна Рада України передбачила повторний розгляд законопроекту 4313 на засіданні Комітету ВРУ з питань фінансової, податкової та митної політики, а завтра, 17 листопада, він внесений у розклад пленарних засідань ВРУ.

Цей законопроект передбачає перенесення терміну набуття тотальної фіскалізації (вимоги всім підприємцям на спрощеній системі оподаткування використовувати фіскальний РРО) на 1 січня 2022 року, - пишуть підприємці.

SaveФОП пропонує скоригувати законопроект 4313.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Києві поліцейські штурмом взяли ресторан-порушник карантину.