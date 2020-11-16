Стало відомо, як Рада планує розв'язувати кризу з КСУ

Швидше за все, Рада піде більш "м'яким" сценарієм. Варіант, який запропонував президент, депутати у "Слуги народу" публічно називають "радикальним"

Швидше за все, Рада піде більш "м'яким" сценарієм. Варіант, який запропонував президент, депутати у "Слуги народу" публічно називають "радикальним"

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У Раді зараз багато законопроєктів, що стосуються декларування та роботи Конституційного суду України. Президент Володимир Зеленський запропонував замінити всіх суддів КСУ і визнати їхні рішення від 27 жовтня юридично "нікчемним".

Про це повідомив народний депутат від СН Олександр Качура, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Швидше за все, Рада піде більш "м'яким" сценарієм. Варіант, який запропонував президент, депутати у "Слуги народу" публічно називають "радикальним".

"Є радикальний шлях розв'язання цього питання - це президентський законопроект. Особисто я не прихильник такої ідеї, вважаю її дуже ризикованою. Є більш ліберальний спосіб. Разом з Дмитром Разумковим був напрацьований законопроект, який відновлює антикорупційну інфраструктуру", - сказав Качура.

Однак, він припустив, що парламент може піти і на політичне рішення про розпуск КС.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко вважає, що по першому питанню про антикорупційне законодавство, швидше за все, буде схвалений законопроєкт Дмитра Разумкова в першому читанні.

"За другим напрямом зараз є в планах кілька моментів. Ми не будемо списувати з рахунків, що частина суддів КС піде у відставку. Але також розглядаємо як один з основних сценаріїв доукомплектацію вакантних посад", - сказала Янченко.

Нагадаємо, 13 листопада у Раді оголосили новий конкурс на посаду судді КСУ.