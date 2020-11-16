Рада цього тижня засідатиме лише один день: став відомий графік нардепів
Це пов'язано з коронавірусною хворобою багатьох народних обранців
Це пов'язано з коронавірусною хворобою багатьох народних обранців
В Україні хворіють COVID-19 27 народних депутатів. Втім, завтра буде сесійний день у парламенті.
Про це заявила на погоджувальній раді ВРУ віцеспікер Олена Кондратюк, пише RegioNews.
За її даними, ще 24 представники апарату Ради заражені коронавірусом.
"Завтра сесійний день, а середа, четвер, п'ятниця - робота в комітетах", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше стало відомо, як Рада планує розв'язувати кризу з КСУ.
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