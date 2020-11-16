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16 листопада 2020, 12:39 59

Рада цього тижня засідатиме лише один день: став відомий графік нардепів

16 листопада 2020, 12:39 59
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Фото з відкритих джерел
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В Україні хворіють COVID-19 27 народних депутатів. Втім, завтра буде сесійний день у парламенті.

Про це заявила на погоджувальній раді ВРУ віцеспікер Олена Кондратюк, пише RegioNews.

За її даними, ще 24 представники апарату Ради заражені коронавірусом.

"Завтра сесійний день, а середа, четвер, п'ятниця - робота в комітетах", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як Рада планує розв'язувати кризу з КСУ.

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