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Под Верховной радой митингуют предприниматели
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16 ноября 2020, 12:49 13

Под Верховной радой митингуют предприниматели

16 ноября 2020, 12:49 13
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Фото с Facebook-страницы Ксении Ляпиной
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В Киеве проходит акция протеста под стенами парламента. Около 100 предпринимателей требуют не вводить карантинные ограничения и принять законопроекты для упрощенной системы налогообложения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-публикацию в группе "Предприниматели Украины/SaveФОП".

В Киеве предприниматели вышли на новый "налоговый майдан". Под стенами Верховной рады около 100 предпринимателей требуют не вводить карантинные ограничения и принять законопроекты для упрощенной системы налогообложения.

Протесты они планируют и на завтра. Ведь сегодня, 16 ноября, Верховная Рада Украины предусмотрела повторное рассмотрение законопроекта 4313 на заседании Комитета ВРУ по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, а завтра, 17 ноября, он внесен в расписание пленарных заседаний ВРУ.

Этот законопроект предусматривает перенос срока вступления в тотальную фискализацию (требования всем предпринимателям на упрощенной системе налогообложения использовать фискальный РРО) на 1 января 2022 года, - пишут предприниматели.

SaveФОП предлагает скорректировать законопроект 4313.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Киеве полицейские штурмом взяли ресторан-нарушитель карантина.

протест Майдан Верховная Рада налоги предприниматели
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