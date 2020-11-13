В Асоціації міст України придумали, чим замінити карантин вихідного дня

Зокрема, відстежувати пересування людей з позитивним ПЛР-тестом

Зокрема, відстежувати пересування людей з позитивним ПЛР-тестом

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Україна 24".

Правління Асоціації міст України, за словами його виконавчого директора, підготувало спеціальне звернення щодо заміни карантину вихідного дня.

Перший пункт: замість карантину вихідного дня ввести дієвий механізм самоізоляції осіб, які є носіями коронавірусу. Через мобільні додатки відстежувати тих, у кого є позитивні результати ПЛР-тестів, щоб вони не контактували з іншими людьми, - сказав Слобожан.

Також він зазначив, що місцевій владі необхідно терміново виділити кошти.

Другий пункт: коштів з держбюджету муніципалітети не отримали, і всі доплати медикам, закупівля ШВЛ, кисневих балонів тощо - здійснювалися за рахунок місцевих бюджетів. Є потреба в терміновому виділенні цих коштів, і в першу чергу це стосується кисню і кисневих концентраторів, - сказав виконавчий директор.

Третім пунктом Слобожан назвав тотальну вакцинацію від наявних хвороб.

Третій пункт: необхідно терміново почати вакцинацію від сезонних хвороб. Органи місцевого самоврядування, наприклад, Житомир, вже самі виділили на це кошти, але не можуть отримати узгодження МОЗ на отримання цієї вакцини, - сказав Слобожан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як поліція буде контролювати карантин вихідного дня в Києві.