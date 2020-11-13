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13 ноября 2020, 14:40 123

В Ассоциации городов Украины придумали, чем заменить карантин выходного дня

13 ноября 2020, 14:40 123
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В частности, отслеживать передвижения людей с положительным ПЦР-тестом
В частности, отслеживать передвижения людей с положительным ПЦР-тестом
Фото из открытых источников
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Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Олег Слобожан предложил три метода борьбы с пандемией коронавируса вместо карантина выходного дня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украина 24".

Правление Ассоциации городов Украины, по словам его исполнительного директора, подготовило специальное обращение по замене карантина выходного дня.

Первый пункт: вместо карантина выходного дня ввести действенный механизм самоизоляции лиц, которые являются носителями коронавируса. Через мобильные приложения отслеживать тех, у кого есть положительные результаты ПЦР-тестов, чтобы они не контактировали с другими людьми, - сказал Слобожан.

Также он отметил, что местным властям необходимо срочно выделить средства.

Второй пункт: средств из госбюджета муниципалитеты не получили, и все доплаты медикам, закупка ИВЛ, кислородных баллонов и т. д - осуществлялись за счет местных бюджетов. Есть потребность в срочном выделении этих средств, и в первую очередь это касается кислорода и кислородных концентраторов, - сказал исполнительный директор.

Третьим пунктом Слобожан назвал тотальную вакцинацию от имеющихся болезней.

Третий пункт: необходимо срочно начать вакцинацию от сезонных болезней. Органы местного самоуправления, например, Житомир, уже сами выделили на это средства, но не могут получить согласование Минздрава на получение этой вакцины, - сказал Слобожан.

Напомним, ранее сообщалось, как полиция будет контролировать карантин выходного дня в Киеве.

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