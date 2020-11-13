Ресторатори вирішили "консолідовано не йти проти" постанови про "карантин вихідного дня"

Так домовилися на зустрічі відомих і впливових рестораторів учора ввечері

Так домовилися на зустрічі відомих і впливових рестораторів учора ввечері

Фото ASPI

Українська Ресторанна Асоціація разом з юристами підготує план дій на найближчі три тижні, тим часом кожен власник сам вирішуватиме, яку відповідальність готовий нести. Консолідовано порушувати постанову про «карантин вихідного дня» не будуть.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рестораторку Катерину Терехову.

Терехова у своєму Facebook повідомила про результати вечірньої зустрічі рестораторів.

За її словами, вибір, працювати у вихідні чи ні, винесли на розсуд кожного власника.

Вирішили консолідовано не йти проти вже опублікованої постанови, це дасть нам більше козирів до радикальних дій після того, як через 3 тижні статистика захворювань збільшиться, а не зменшиться, - написала Терехова.

Також вона повідомила, що вони обрали організацію, яка повністю буде представляти інтереси рестораторів: Українську ресторанну асоціацію. Вона разом з юристами за вихідні підготує план дій на найближчі три тижні. Ресторатори надаватимуть на це певну фінансову допомогу.

Коротко о результатах нашей сегодняшней "тайной вечери": 1) выбор работать на выходных или нет, вынесли "за скобки"... Posted by Kateryna Terechova on Thursday, November 12, 2020

Сьогодні на 15 годину передбачається наступне пікетування Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські підприємці у низці міст мітингували проти карантину "вихідного дня", та влада не почула аргументи бізнесу.