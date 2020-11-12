На Закарпатті вкрали мільйон бюджетних гривень на будівництві ЦНАПу

Підрядник завищував обсяг і вартість виконаних робіт

Підрядник завищував обсяг і вартість виконаних робіт

Фото СБУ

СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів під час будівництва центру надання адмінпослуг на Закарпатті.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Службу безпеки України.

Співробітники Служби безпеки України викрили розкрадання 1 мільйона гривень з держбюджету під час будівництва центру надання адміністративних послуг на території однієї із сільрад Закарпаття.

За даними досудового слідства, у 2018 році місцева будівельна компанія перемогла у тендері на зведення об’єкту вартістю понад 4 мільйони гривень. Частину із цієї суми керівництво фірми привласнило через внесення до актів виконаних робіт завищених даних щодо їх обсягів і вартості.

#СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів під час будівництва центру надання адмінпослуг на Закарпатті Співробітники... Posted by Управління Служби безпеки України в Закарпатській області on Thursday, November 12, 2020

Перевірка засвідчила, що наразі ремонтні роботи завершено лише "на папері".

Насправді на об’єкті відсутні умови для обслуговування громадян, готовність будівлі до експлуатації становить лише 70%.

Директору комерційної структури повідомлено про підозру. Йдеться про заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі та службове підроблення. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті голова ОДА заявив про розкрадання 200 га землі.