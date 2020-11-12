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12 ноября 2020, 15:17 422

На Закарпатье украли миллион бюджетных гривен на строительстве ЦПАУ

12 ноября 2020, 15:17 422
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Подрядчик завышал объем и стоимость выполненных работ
Фото СБУ
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СБУ разоблачила хищения бюджетных средств во время строительства центра предоставления админуслуг на Закарпатье.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение 1 миллиона гривен из госбюджета во время строительства центра предоставления административных услуг на территории одного из сельсоветов Закарпатья.

По данным досудебного следствия, в 2018 году местная строительная компания победила в тендере на возведение объекта стоимостью свыше 4 миллионов гривен. Часть из этой суммы руководство фирмы присвоило путем внесения в акты выполненных работ завышенных данных относительно их объемов и стоимости.

#СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів під час будівництва центру надання адмінпослуг на Закарпатті Співробітники...

Posted by Управління Служби безпеки України в Закарпатській області on Thursday, November 12, 2020

Проверка показала, что в настоящее время ремонтные работы завершены лишь "на бумаге".

На самом деле на объекте отсутствуют условия для обслуживания граждан, готовность здания к эксплуатации составляет только 70%.

Директору коммерческой структуры сообщено о подозрении. Речь идет о завладении бюджетными средствами в особо крупном размере и служебном подлоге. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье председатель ОГА заявил о хищении 200 га земли.

СБУ бюджетные деньги Закарпатье строительство преступление
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