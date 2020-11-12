На Закарпатье украли миллион бюджетных гривен на строительстве ЦПАУ

Подрядчик завышал объем и стоимость выполненных работ

Подрядчик завышал объем и стоимость выполненных работ

Фото СБУ

СБУ разоблачила хищения бюджетных средств во время строительства центра предоставления админуслуг на Закарпатье.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение 1 миллиона гривен из госбюджета во время строительства центра предоставления административных услуг на территории одного из сельсоветов Закарпатья.

По данным досудебного следствия, в 2018 году местная строительная компания победила в тендере на возведение объекта стоимостью свыше 4 миллионов гривен. Часть из этой суммы руководство фирмы присвоило путем внесения в акты выполненных работ завышенных данных относительно их объемов и стоимости.

#СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів під час будівництва центру надання адмінпослуг на Закарпатті Співробітники... Posted by Управління Служби безпеки України в Закарпатській області on Thursday, November 12, 2020

Проверка показала, что в настоящее время ремонтные работы завершены лишь "на бумаге".

На самом деле на объекте отсутствуют условия для обслуживания граждан, готовность здания к эксплуатации составляет только 70%.

Директору коммерческой структуры сообщено о подозрении. Речь идет о завладении бюджетными средствами в особо крупном размере и служебном подлоге. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье председатель ОГА заявил о хищении 200 га земли.