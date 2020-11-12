СБУ викрила митників на системному вимаганні хабарів в аеропорту "Бориспіль"

Організували протиправний механізм двоє головних державних інспекторів митного посту

Організували протиправний механізм двоє головних державних інспекторів митного посту

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила схему вимагання хабарів посадовцями митного посту "Аеропорт Бориспіль". Правоохоронці затримали зловмисників на робочому місці під час отримання хабаря.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, "прикривав" зловмисників співробітник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії.

Зловмисники вимагали гроші з пасажирів за не створення штучних перешкод під час проходження митного контролю. За нібито понаднормове провезення товарів та речей вони погрожували забрати багаж на митний склад для складання протоколу", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, "заробітки" хабарників з кожного рейсу становили від 2 до 4 тисяч доларів. Щомісяця ця зміна митників працювала у середньому 7 разів.

Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності до корупційної схеми інших працівників митниці, зокрема керівників посту.

Раніше повідомлялось, що на хабарі був затриманий новообраний голова ОТГ на Закарпатті.