На Луганщині викрили масштабне привласнення держкоштів під час ремонту лікарень та шкіл

Правоохоронці провели 9 обшуків у Києві та Кремінній

Правоохоронці провели 9 обшуків у Києві та Кремінній

Фото: СБУ

У Кремінському районі Луганської області Служба безпеки України викрила масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту лікарень і шкіл.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Організував оборудку у 2018 році "впливовий" бізнесмен із міста Кремінна. До протиправної діяльності він залучив на той час діючого посадовця райдержадміністрації і представників кількох комерційних структур", - повідомили оперативники.

Користуючись службовим становищем, чиновник забезпечував своїм спільникам перемогу в тендерах на проведення будівельних робіт на соціальних об’єктах району. Після чого вони штучно завищували вартість товарів і послуг у 1,5-2 рази. Будівельні матеріали учасники оборудки закуповували за завищеними цінами у наближених фірм, а різницю переводили у готівку і привласнювали.

Встановлено, що за час функціонування схеми зловмисники здійснили ремонтні роботи на 17 соціальних об’єктах на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Задокументовано, що лише на ремонті дахів п’яти шкіл вони привласнили майже 700 тисяч гривень. Точна сума збитків, завданих бюджету, встановлюється.

Провадження розпочато за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели 9 обшуків у Києві та Кремінній, за місцями проживання, роботи фігурантів справи та в їхніх транспортних засобах. Вилучено чорнові записи, 800 тисяч гривень та інші речові докази, які долучено до матеріалів кримінальної справи.

Наразі організатору та 4 фігурантам справи повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, 3 листопада СБУ провела обшуки на митниці у справі про незаконну легалізацю іноземців. Того ж дня ДБР та СБУ провели обшуки в Митній службі.