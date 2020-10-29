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29 жовтня 2020, 22:00 2

В Україні у приватне партнерство хочуть передати шість доріг

29 жовтня 2020, 22:00 2
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Автошляхи вже презентували іноземним інвесторам
Автошляхи вже презентували іноземним інвесторам
Фото: flickr
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В Україні планують реалізувати державно-приватне партнерство на шести ділянках доріг, які презентували потенційним інвесторам.

Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Телеграм-каналі, повідомляє RegioNews.

6 ділянок доріг, відібраних для потенційних пілотних проєктів ДПП, будуть реалізовані в рамках Першої програми державно-приватного партнерства у дорожній галузі... Спільно з Укравтодором, Світовим банком і IFC презентували їх сьогодні 310 учасникам із 43 країн світу та 38 компаніям потенційних інвесторів", - написав міністр.

Криклій уточнив, що йдеться про дороги Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18); Бориспіль-Полтава (М-03); Херсон-Миколаїв (М-14); Київ-Житомир-Рівне (М-06); Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19); Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11).

За словами Криклія, ці автошляхи сполучають 10 областей України, і понад 12 млн жителів зможуть на собі відчути покращення дорожньої інфраструктури.

ДПП - це не про платні автошляхи, а про "дороги в розстрочку", коли держава залучає приватні інвестиції у будівництво, а інвестор реалізує проєкт за свої гроші та після здачі дороги в експлуатацію отримує платежі від держави. Це вигідно усім", - наголосив міністр.

Всі проєкти передбачають подальше утримання дороги інвестором протягом наступних 20-25 років. Перші 6 пілотів відбирались таким чином, щоб досягнути максимального економічного ефекту від вкладених коштів.

Нагадаємо, Кабмін скасував рішення про приватизацію "Артемсолі", ДПЗКУ і "Хліба України".

дороги Владислав Криклій інфраструктура іноземці інвестиції
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