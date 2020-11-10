Все тендеры на ремонт дорог Прикарпатья выиграла фирма, которую связывают с Коломойским

Один миллиард из общей стоимости тендеров поступил с "ковидного фонда"

Один миллиард из общей стоимости тендеров поступил с "ковидного фонда"

Фото из открытых источников

Совокупная стоимость тендеров, которые в этом году выиграло ООО «ПБС», составляет 3,58 млрд грн, из них четверть – 916 млн грн – профинансированы деньгами Фонда по борьбе с COVID-19. Основательница ООО «ПБС» - бывшая работница курорта «Буковель» Коломойского.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Наши деньги".

Все тендеры Ивано-Франковской Службы автодорог на текущий средний ремонт дорог, которые в этом году частично были профинансированы деньгами Фонда по борьбе с COVID-19, выиграло ООО "ПБС". На тендеры совокупной стоимостью 3,58 млрд гривен с "ковидного Фонда" было выделено четверть необходимой суммы – 916 млн гривен.

Речь идет о четырех подрядах, разыгранных в 2020 году, стоимостью соответственно 1,18 млрд грн, 1,11 млрд грн, 0,44 млрд грн и 0,26 млрд грн. Еще два тендера (на 0,30 млрд грн и 0,29 млрд грн) были разыграны в 2017 и 2019 годах, и по ним в этом году дофинансировали выполнение работ.

На нынешних тендерах "ПБС" конкурировал только с представителями Национальной ассоциации дорожников Украины (ООО "Автомагистраль-Юг" из орбиты бизнесмена Александра Бойко и ООО "Ростдорстрой" из окружения Геннадия Труханова). Средняя скидка "ПБС" на всех четырех тендерах составляет менее 4%.

Два более ранние тендера "ПБС" разыграло с компаниями из орбиты бизнесмена Араика Амирханяна, скидка компании также была несущественной – 5,5%. При этом "ПБС" именно в те годы нанимало фирмы из группы Амирханяна на субподрядные работы и заплатила им 482 млн грн.

ООО "ПБС" основала в марте 2004 года в Ивано-Франковске Иванна Непик, уставный капитал компании составляет 6,02 млн гривен.

Иванна Непик раньше работала на курорте "Буковель" Игоря Коломойского. В то время директором "Буковеля" был Александр Шевченко, - сообщают "Наши деньги".

Шевченко принимал участие в выборах депутатов Ивано-Франковского областного совета от партии "За майбутне" бизнес-партнера Коломойского Игоря Палицы, которые состоялись 25 октября. Почти каждый день Александр Шевченко на своей странице в Facebook публикует посты с фотографиями дорожных подрядов "ПБС". В этих заметках он информирует, где его "команда начала работу" и благодарит плательщиков налогов "за восстановление инфраструктуры Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине разоблачили масштабное присвоение госсредств во время ремонта больниц и школ.