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22 жовтня 2020, 15:10 5

Міносвіти вирішило змінити систему фінансування вузів

22 жовтня 2020, 15:10 5
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Ту систему, яка існує зараз, у відомстві вважають несправедливою
Фото: mon.gov.ua
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Виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив про необхідність змінити систему фінансування вузів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За його словами, міністерство рішуче налаштоване навести порядок у питаннях фінансування закладів вищої освіти.

Свого часу формула фінансування закладів вищої освіти була розроблена тими, хто жодного дня не працював у навчальних закладах, хто не має стажу ні фінансової, ні педагогічної роботи. Логічно, що це призвело до несправедливого розподілу коштів", - повідомив в.о. міністра.

Шкарлет додав, що при фінансуванні вузів держава повинна підтримувати кращі із них, однак формула фінансування має також враховувати інтереси закладів, які готують вчителів, вихователів, працівників сфери культури, лікарів і журналістів.

Нагадаємо, суд відкрив справу за позовом Шкарлета щодо звинувачення його у плагіаті.

финансирование бюджет Міносвіти виш Сергій Шкарлет
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