18:56  28 вересня
На Дніпропетровщині FPV-дрон влучив в енергооб’єкт ДТЕК
18:36  28 вересня
На Чернігівщині 17-річна агентка РФ отримала 10 років ув’язнення за шпигунство
15:37  28 вересня
Унаслідок ворожої атаки на Київ пошкоджено об'єкт "Укртелекому"
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2026, 20:29

На Кіровоградщині суд засудив чоловіка за розпусні дії щодо 8-річної дівчинки

28 вересня 2026, 20:29
Читайте также на русском языке
Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області засудив 47-річного чоловіка до шести років позбавлення волі за розпусні дії щодо 8-річної дівчинки та зберігання матеріалів сексуального насильства над дітьми

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як встановив суд, у червні 2021 року чоловік побачив дитину біля її будинку у Світловодській громаді. Він заговорив із дівчинкою, сказав, що шукає іншу дитину, а потім пішов за нею до під’їзду.

У під’їзді чоловік перегородив дівчинці дорогу, ставив їй запитання сексуального характеру та пропонував гроші. Дитина плакала й просила її відпустити.

Після цього дівчинка розповіла про подію матері. Чоловіка згодом виявили неподалік та викликали поліцію.

Під час розслідування правоохоронці також виявили у телефоні чоловіка матеріали порнографічного характеру.

Суд визнав його винним за частиною 2 статті 156 та частиною 1 статті 301-1 Кримінального кодексу України.

За сукупністю злочинів чоловікові призначили шість років позбавлення волі. Крім того, протягом трьох років після відбування покарання він не зможе обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми.

Інформацію про засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть чоловіка за розбещення хлопчиків і дитячу порнографію. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Кіровоградська область дитина
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
У школах Полтави почали укріплювати вікна ударостійкою плівкою
28 вересня 2026, 22:51
Росія атакувала шість районів Дніпропетровщини: є загиблі та десятки поранених
28 вересня 2026, 22:32
На Чернігівщині біля житлових будинків знайшли бойову частину російського дрона
28 вересня 2026, 22:12
Двомісячна дитина померла від голоду та виснаження: у Дніпрі судитимуть батьків
28 вересня 2026, 21:55
50 обшуків та 17 підозрюваних: на заході та в центрі України накрили наркомережу
28 вересня 2026, 21:17
На Донеччині завершили рятувальні роботи після авіаударів РФ: серед загиблих — дитина
28 вересня 2026, 20:59
На Рівненщині водій постав перед судом через наїзд на пішохідку
28 вересня 2026, 19:47
У Києві російський удар пошкодив медцентр "Добробут": постраждали 7 людей
28 вересня 2026, 19:16
На Дніпропетровщині FPV-дрон влучив в енергооб’єкт ДТЕК
28 вересня 2026, 18:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Всі блоги »