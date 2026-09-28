На Кіровоградщині суд засудив чоловіка за розпусні дії щодо 8-річної дівчинки

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області засудив 47-річного чоловіка до шести років позбавлення волі за розпусні дії щодо 8-річної дівчинки та зберігання матеріалів сексуального насильства над дітьми

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Як встановив суд, у червні 2021 року чоловік побачив дитину біля її будинку у Світловодській громаді. Він заговорив із дівчинкою, сказав, що шукає іншу дитину, а потім пішов за нею до під’їзду.

У під’їзді чоловік перегородив дівчинці дорогу, ставив їй запитання сексуального характеру та пропонував гроші. Дитина плакала й просила її відпустити.

Після цього дівчинка розповіла про подію матері. Чоловіка згодом виявили неподалік та викликали поліцію.

Під час розслідування правоохоронці також виявили у телефоні чоловіка матеріали порнографічного характеру.

Суд визнав його винним за частиною 2 статті 156 та частиною 1 статті 301-1 Кримінального кодексу України.

За сукупністю злочинів чоловікові призначили шість років позбавлення волі. Крім того, протягом трьох років після відбування покарання він не зможе обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми.

Інформацію про засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть чоловіка за розбещення хлопчиків і дитячу порнографію. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.