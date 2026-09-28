У Києві російський удар пошкодив медцентр "Добробут": постраждали 7 людей

Фото: ДСНС

У Києві внаслідок російського удару пошкоджений медичний центр «Добробут» на вулиці Антоновича. Постраждали семеро людей, шестеро з них — працівники медцентру

Про це медцентр повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews .

"Сьогодні ворог вже вдруге вдарив по нашому медичному центру на вул. Антоновича. Найголовніше — усі працівники та відвідувачі, на превелике щастя, живі. Наразі семеро людей постраждали, шестеро з них — працівники Добробуту. На місце оперативно прибули всі вільні бригади нашої "невідкладної” й надали необхідну медичну допомогу, кількох людей доправили до приймальних відділень нашої мережі", — повідомили в медцентрі "Добробут".

За даними медцентру, пошкоджені та палають верхні поверхи будівлі, де розташована Академія "Добробут". Пожежа також охопила приміщення поліклініки на перших поверхах.

Вибуховою хвилею з внутрішнього двору вибило вікна з першого по третій поверхи. Також пошкоджене медичне обладнання.

На місці працюють рятувальники та пожежники.

Через пошкодження медичний центр "Добробут" призупиняє роботу на найближчі дні, щоб оцінити масштаби руйнувань. Інші медичні центри мережі продовжують працювати.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок російських атак 28 вересня постраждали 19 мешканців міста. Серед них — троє дітей. Одна жінка загинула.