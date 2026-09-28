У школах Полтави почали укріплювати вікна ударостійкою плівкою
У школах Полтави почали укріплювати вікна ударостійкою плівкою, щоб зменшити ризик травмування дітей і педагогів у разі вибухової хвилі. Наразі роботи проводять у двох закладах освіти
Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, передає RegioNews.
"Головне завдання такого захисту — утримати скло під час вибухової хвилі та запобігти розльоту небезпечних уламків, захистивши дітей і педагогів", — зазначила Катерина Ямщикова.
Після завершення робіт загальна площа захищеного скління у двох школах становитиме 1461 квадратний метр.
Нагадаємо, що 25 вересня російські війська атакували ліцей у Київській області безпілотником. Внаслідок удару виникла пожежа. На момент атаки учнів у закладі не було.
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