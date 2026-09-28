На Рівненщині водій постав перед судом через наїзд на пішохідку

Фото: поліція Рівненської області

У Сарнах Рівненської області водій автомобіля Skoda Octavia наїхав на 63-річну пішохідку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Жінка отримала переломи кісток тазу та пошкодження нерва ноги

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Обвинувальний акт у справі скерували до суду.

ДТП сталася 26 січня близько 17:40 на вулиці Соборній у Сарнах.

За даними слідства, 56-річний житель села Любиковичі, керуючи автомобілем, не був достатньо уважним до дорожньої обстановки та не вжив своєчасних заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу. Унаслідок цього він допустив наїзд на 63-річну жительку Сарн, яка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.

Унаслідок ДТП жінка отримала переломи кісток тазу з пошкодженням нерва ноги.

Слідчий повідомив водієві про підозру. Досудове розслідування завершили, а матеріали кримінального провадження направили до суду.

За інкримінованою статтею чоловікові може загрожувати до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Житомирщині зіткнулись 2 вантажівки та 2 іномарки. Рятувальники деблокували затиснутого водія одного з легковиків та передали його медикам. Загалом у ДТП постраждали шестеро людей. Серед них троє дітей.