На Донеччині завершили рятувальні роботи після авіаударів РФ: серед загиблих — дитина

Фото: ДСНС

На Донеччині рятувальники дістали людину з-під завалів після російських авіаударів по житловій забудові селища Олександрівка Краматорського району. Аварійно-рятувальні роботи на місці атаки тривали п’ять діб

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Російські війська завдали по Олександрівці чотирьох авіаударів 23 вересня.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені 42 приватні та 13 багатоквартирних будинків, адміністративна будівля, магазин, заклад освіти та сім автомобілів.

Рятувальники протягом п’яти діб розбирали завали, обстежували зруйновані конструкції та шукали людей. За цей час вони розібрали 333 тонни будівельних конструкцій.

Крім того, надзвичайники ліквідували займання будівельних конструкцій одного з будинків та двох легкових автомобілів.

Загалом внаслідок російської атаки загинули семеро людей, серед них дитина. Ще шестеро людей отримали поранення, зокрема дитина 2021 року народження.

Нагадаємо, що зранку 23 вересня росіяни скинули на селище Олександрівка чотири авіабомби. Внаслідок атаки зруйновано багатоповерховий житловий будинок.