18:56  28 вересня
На Дніпропетровщині FPV-дрон влучив в енергооб’єкт ДТЕК
18:36  28 вересня
На Чернігівщині 17-річна агентка РФ отримала 10 років ув’язнення за шпигунство
15:37  28 вересня
Унаслідок ворожої атаки на Київ пошкоджено об'єкт "Укртелекому"
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2026, 22:12

На Чернігівщині біля житлових будинків знайшли бойову частину російського дрона

28 вересня 2026, 22:12
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Городні Чернігівського району поблизу житлової забудови виявили бойову частину російського ударного безпілотника. Вибуховий елемент не здетонував, його знешкодили поліцейські вибухотехнічної служби

Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNews.

Про небезпечну знахідку правоохоронців повідомили після виявлення бойової частини ворожого БпЛА. На місце прибули фахівці вибухотехнічної служби поліції.

Вибухотехніки, дотримуючись усіх необхідних заходів безпеки, знешкодили небезпечний боєприпас. Після цього його доправили на спеціальний майданчик, де бойову частину мають знищити.

Правоохоронці закликають громадян не наближатися до уламків збитих безпілотників, ракет, снарядів чи інших підозрілих предметів. Навіть частини боєприпасів, які не здетонували після падіння, можуть залишатися небезпечними.

У разі виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників, ракет або їхніх елементів, а також інших вибухонебезпечних предметів необхідно негайно повідомити про знахідку за номером 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади.

Нагадаємо, що на Житомирщині поліцейські вибухотехніки виявили та знешкодили бойову частину російського безпілотника, яка не здетонувала після нещодавніх атак РФ на область.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область дрон
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
У школах Полтави почали укріплювати вікна ударостійкою плівкою
28 вересня 2026, 22:51
Росія атакувала шість районів Дніпропетровщини: є загиблі та десятки поранених
28 вересня 2026, 22:32
Двомісячна дитина померла від голоду та виснаження: у Дніпрі судитимуть батьків
28 вересня 2026, 21:55
50 обшуків та 17 підозрюваних: на заході та в центрі України накрили наркомережу
28 вересня 2026, 21:17
На Донеччині завершили рятувальні роботи після авіаударів РФ: серед загиблих — дитина
28 вересня 2026, 20:59
На Кіровоградщині суд засудив чоловіка за розпусні дії щодо 8-річної дівчинки
28 вересня 2026, 20:29
На Рівненщині водій постав перед судом через наїзд на пішохідку
28 вересня 2026, 19:47
У Києві російський удар пошкодив медцентр "Добробут": постраждали 7 людей
28 вересня 2026, 19:16
На Дніпропетровщині FPV-дрон влучив в енергооб’єкт ДТЕК
28 вересня 2026, 18:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Всі блоги »