На Чернігівщині біля житлових будинків знайшли бойову частину російського дрона

Фото: Нацполіція

У Городні Чернігівського району поблизу житлової забудови виявили бойову частину російського ударного безпілотника. Вибуховий елемент не здетонував, його знешкодили поліцейські вибухотехнічної служби

Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNews .

Про небезпечну знахідку правоохоронців повідомили після виявлення бойової частини ворожого БпЛА. На місце прибули фахівці вибухотехнічної служби поліції.

Вибухотехніки, дотримуючись усіх необхідних заходів безпеки, знешкодили небезпечний боєприпас. Після цього його доправили на спеціальний майданчик, де бойову частину мають знищити.

Правоохоронці закликають громадян не наближатися до уламків збитих безпілотників, ракет, снарядів чи інших підозрілих предметів. Навіть частини боєприпасів, які не здетонували після падіння, можуть залишатися небезпечними.

У разі виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників, ракет або їхніх елементів, а також інших вибухонебезпечних предметів необхідно негайно повідомити про знахідку за номером 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади.

Нагадаємо, що на Житомирщині поліцейські вибухотехніки виявили та знешкодили бойову частину російського безпілотника, яка не здетонувала після нещодавніх атак РФ на область.