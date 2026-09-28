50 обшуків та 17 підозрюваних: на заході та в центрі України накрили наркомережу

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили міжрегіональну мережу, учасники якої продавали вейпи з екстрактом канабісу під виглядом легальної продукції з канабідіолом. За даними слідства, діяльність мережі охоплювала Тернопільську, Івано-Франківську, Полтавську, Волинську, Львівську та Одеську області

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Загальна вартість вилученої наркопродукції, за попередніми даними, перевищує 20 мільйонів гривень.

За версією слідства, до под-систем додавали екстракт канабісу без характерного запаху. Готові пристрої продавали по 2,5–3 тисячі гривень через спеціалізовані CBD-магазини у Тернополі, Львові, Івано-Франківську та Полтаві, а також через створені для цього інтернет-ресурси.

23 вересня правоохоронці одночасно провели 50 санкціонованих обшуків у шести областях.

Під час слідчих дій вилучили понад 6 тисяч под-систем з екстрактом канабісу. Також правоохоронці виявили значні суми готівки, які, за версією слідства, могли бути отримані від незаконного продажу продукції: 142 тисячі доларів США, 6 250 євро, 600 фунтів стерлінгів та 3,4 мільйона гривень.

Від початку 2026 року правоохоронці задокументували 40 епізодів збуту такої продукції.

Наразі 17 особам повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів.

15 підозрюваних суд взяв під варту з можливістю внесення застави від 166 тисяч до 5,3 мільйона гривень. Ще двом фігурантам суд визначив заставу понад 66 тисяч гривень.

Правоохоронці також перевіряють версію щодо можливого імпорту наркотичних речовин з-за кордону. Слідство встановлює міжнародні канали постачання та всіх осіб, які можуть бути причетними до діяльності мережі.

Нагадаємо,що правоохоронці в межах двох етапів загальнодержавних заходів із протидії наркозлочинності провели 968 обшуків, вилучили понад тонну канабісу та майже 57 тисяч кущів конопель. Також припинили діяльність 23 нарколабораторій.