На Чернігівщині 17-річна агентка РФ отримала 10 років ув’язнення за шпигунство

Фото: pravda.com.ua

17-річну мешканку Чернігівщини, яку Служба безпеки України викрила на роботі на російську воєнну розвідку, засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews .

За даними СБУ, неповнолітня під виглядом поїздок у таксі збирала інформацію про українську протиповітряну оборону для коригування російських ударів.

СБУ викрила дівчину в листопаді 2024 року. Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки задокументували її діяльність і затримали під час фото- та відеофіксації військового об’єкта.

За матеріалами справи, неповнолітня відстежувала розташування українських підрозділів ППО на Чернігівщині. Серед об’єктів, які цікавили російську сторону, були бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій Сил оборони, що захищають північ України.

Як встановило розслідування, дівчина потрапила в поле зору російської спецслужби, коли шукала можливість отримати швидкий заробіток у Telegram-каналах. За обіцяну винагороду вона погодилася їздити місцевістю під виглядом замовних поїздок на таксі та збирати інформацію про військові об’єкти.

Після повернення додому вона узагальнювала отримані дані та передавала їх російському куратору. Для зв’язку з ним використовувала анонімний чат у месенджері.

Під час затримання у дівчини вилучили смартфон із файлами, що містили дані про місця розташування Сил оборони, а також листування з представником російської воєнної розвідки.

Суд визнав її винною за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Оскільки на момент вчинення злочину дівчина була неповнолітньою, суд призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві СБУ викрила агента РФ, який намагався зривати вантажні перевезення до прифтонтових регіонів. Спочатку на замовлення росіян він підпалив релейну шафу сигнальної установки на одному із напрямків Укрзалізниці.